Osio Sopra | schiacciato sotto la sua auto Lo estraggono i familiari e i vicini

(Di domenica 3 gennaio 2021) Stava riparando la sua Mercedes quando è rimastola vettura, per cause ancora da accertare. Un uomo residente aè stato trasferito al Papa Giovanni di Bergamo.

L'Eco di Bergamo

