Osimhen chiede scusa: “Ho sbagliato, non ho capito la gravità della situazione” (Di domenica 3 gennaio 2021) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, chiede scusa alla società, ai tifosi, al mister, dopo aver partecipato ad una festa a sorpresa in Nigeria, risultando poi anche positivo al Covid. La società campana ancora non ha preso provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Il giovane ha però chiesto scusa sui social per quanto fatto: “Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Victor, attaccante del Napoli,alla società, ai tifosi, al mister, dopo aver partecipato ad una festa a sorpresa in Nigeria, risultando poi anche positivo al Covid. La società campana ancora non ha preso provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Il giovane ha però chiestosui social per quanto fatto: “Mi dispiace per quanto è accaduto. Hoad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Hoa partecipare alla festa a sorpresa non capendo ladi quello che stavo facendo. Chiedoalla società, al mister, alla squadra e ai tifosi”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Napoli, #Osimhen chiede scusa a squadra e tifosi. E il club non lo multerà - mirkonicolino : #Osimhen chiede scusa via social: 'Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quell… - Eurosport_IT : Osimhen chiede scusa al Napoli: basterà per evitare la multa? ?? - luludisa1969 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Osimhen chiede scusa: 'Ho sbagliato a partecipare a quella festa, non ne ho capito la gravità' - luludisa1969 : RT @DiMarzio: #Napoli, #Osimhen chiede scusa a squadra e tifosi. E il club non lo multerà -