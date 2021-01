Ora Italia viva usa pure i vaccini per attaccare il governo. Bellanova: “Fare chiarezza sul piano”. Sileri: “Tutti disponibili entro 6 mesi” (Di domenica 3 gennaio 2021) Non solo la cabina di regia del Recovery, il Mes, la delega ai servizi segreti. Pur di logorare definitivamente i rapporti col governo Italia viva si attacca pure ai vaccini contro il coronavirus.”Fare chiarezza sul piano vaccinale”, è quello che chiede la ministra Teresa Bellanova. Lo ha fatto, secondo fonti di Italia viva, durante il vertice convocato da Giuseppe Conte con i ministri capidelegazione e gli esperti del Cts per discutere delle nuove restrizioni dopo il 6 gennaio. Quel giorno, infatti, scadono le misure varate dal governo per le Feste di Natale. Ma l’emergenza è tutt’altra che sotto controllo. Tutt’altro. Anzi negli ultimi giorno il rapporto tra positivi e casi testati è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Non solo la cabina di regia del Recovery, il Mes, la delega ai servizi segreti. Pur di logorare definitivamente i rapporti colsi attaccaaicontro il coronavirus.”sulvaccinale”, è quello che chiede la ministra Teresa. Lo ha fatto, secondo fonti di, durante il vertice convocato da Giuseppe Conte con i ministri capidelegazione e gli esperti del Cts per discutere delle nuove restrizioni dopo il 6 gennaio. Quel giorno, infatti, scadono le misure varate dalper le Feste di Natale. Ma l’emergenza è tutt’altra che sotto controllo. Tutt’altro. Anzi negli ultimi giorno il rapporto tra positivi e casi testati è ...

Un provvedimento ponte tra il 7 e il 15 gennaio, ovvero tra la data di scadenza del decreto natalizio e quella dell'ultimo Dpcm. È una delle ipotesi che - a quanto si apprende - ...

