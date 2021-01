Ora è ufficiale: Marcelino è il nuovo allenatore dell’Athletic Bilbao (Di lunedì 4 gennaio 2021) Marcelino è il nuovo allenatore dell’Athletic Bilbao, ora è ufficiale. Ad annunciarlo è stato proprio il club basco sul suo profilo Twitter, rivelando la durata dell’accordo con l’allenatore asturiano, che ha firmato un contratto fino a giugno 2022. Appena finita la gara di oggi, vinta dall’Athletic per 1-0 contro l’Elche, era stato esonerato Gaizka Garitano. Marcelino torna dunque a sedersi su una panchina dopo l’esonero dal Valencia nel settembre 2019 per contrasti con la società. L’Athletic Bilbao è attualmente nono in Liga. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021)è il, ora è. Ad annunciarlo è stato proprio il club basco sul suo profilo Twitter, rivelando la durata dell’accordo con l’asturiano, che ha firmato un contratto fino a giugno 2022. Appena finita la gara di oggi, vinta dall’Athletic per 1-0 contro l’Elche, era stato esonerato Gaizka Garitano.torna dunque a sedersi su una panchina dopo l’esonero dal Valencia nel settembre 2019 per contrasti con la società. L’Athleticè attualmente nono in Liga. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

