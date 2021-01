Open Arms lancia l’allarme per 265 migranti: “Situazione tragica” (Di domenica 3 gennaio 2021) migranti in condizioni di vita davvero tragiche, questo è l’allarme che viene lanciato da Open Arms per 265 persone bloccate in mare. migranti (web source)Allarme migranti con Open Arms a lanciare l’appello tramite un comunicato stampa. Viene infatti resa nota la condizione di gran pericoloso per ben 265 migranti i quali rischiano la vita e che starebbero al momento in grandissima difficoltà. Nella mattinata del 2 gennaio la nave, con a bordo il personale di Emergency, ha soccorso centinaia di migranti. Leggi qui —> migranti positivi al Covid, rinchiusi nel centro di accoglienza: la rivolta Leggi qui —> Processo Salvini: Di Maio chiamato a ... Leggi su kronic (Di domenica 3 gennaio 2021)in condizioni di vita davvero tragiche, questo èche vieneto daper 265 persone bloccate in mare.(web source)Allarmeconre l’appello tramite un comunicato stampa. Viene infatti resa nota la condizione di gran pericoloso per ben 265i quali rischiano la vita e che starebbero al momento in grandissima difficoltà. Nella mattinata del 2 gennaio la nave, con a bordo il personale di Emergency, ha soccorso centinaia di. Leggi qui —>positivi al Covid, rinchiusi nel centro di accoglienza: la rivolta Leggi qui —> Processo Salvini: Di Maio chiamato a ...

