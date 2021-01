Omicidio di Franco Colleoni: utensili da giardino trovati sporchi di sangue (Di domenica 3 gennaio 2021) Cambia il quadro. Il giallo di Dalmine potrebbe essere alla svolta. L’ex segretario provinciale della Lega Franco Colleoni sarebbe stato ucciso da una persona che conosceva a colpi di spranga o pietra. A trovare il cadavere nel giardino del “Carroccio”, ristorante-cascina, sono stati i figli Federico e Francesco e l’ex moglie Tiziana Ferrari, che era passato a salutarlo. I Carabinieri hanno trovato a soqquadro la sala e la casa di Franco Colleoni, ma non mancavano denaro o oggetti di valore. Una pietra e un bastone insanguinati e alcuni attrezzi da camino sono stati sequestrati. L’omicida avrebbe simulato una rapina finita male ma gli indizi portano a supporre che il ristoratore di 68 anni conoscesse il suo assassino. Infatti i cani non hanno abbaiato, da casa e dal ristorante non manca nulla ma le ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 3 gennaio 2021) Cambia il quadro. Il giallo di Dalmine potrebbe essere alla svolta. L’ex segretario provinciale della Legasarebbe stato ucciso da una persona che conosceva a colpi di spranga o pietra. A trovare il cadavere neldel “Carroccio”, ristorante-cascina, sono stati i figli Federico e Francesco e l’ex moglie Tiziana Ferrari, che era passato a salutarlo. I Carabinieri hanno trovato a soqquadro la sala e la casa di, ma non mancavano denaro o oggetti di valore. Una pietra e un bastone insanguinati e alcuni attrezzi da camino sono stati sequestrati. L’omicida avrebbe simulato una rapina finita male ma gli indizi portano a supporre che il ristoratore di 68 anni conoscesse il suo assassino. Infatti i cani non hanno abbaiato, da casa e dal ristorante non manca nulla ma le ...

