Omicidio Dalmine | a uccidere il ristoratore della Lega è stato il figlio La tragedia dopo l’ennesima lite Il 34enne arrestato questa mattina dai Carabinieri

I Carabinieri di Bergamo hanno arrestato, questa mattina, Francesco Colleoni, 34 anni, di Dalmine, con l'accusa di aver ucciso il padre, Franco, noto ristoratore ed ex segretario provinciale della Lega Nord di Bergamo, trovato morto ieri nel cortile della sua abitazione nel comune Bergamasco (leggi l'articolo). Il presunto movente è nei cattivi rapporti familiari e in quelli Legati alla gestione del ristorante di famiglia. Nel corso della notte il giovane ha ammesso ai militari una colluttazione con il padre, ma di non ricordare nulla dell'evento, ed è stato arrestato. Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, dopo l'ennesimo diverbio per la ...

