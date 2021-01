Oggi zona rossa | domani arancione | poi di nuovo rossa | cosa si può fare E dal 7 si cambia

(Di domenica 3 gennaio 2021), poi ancoraper due giorni e alla fine si torna ai "colori" diversi in ogni Regione della Penisola. E' questo il ritmo con cui avanzerà il...

borghi_claudio : @RiccardoLaudad1 @Solocarmen1 Sono proprio curioso di vedere i 350.000.000 e sarei proprio curioso di vedere se ogg… - marcodimaio : Il #26dicembre del 1965 la giovane siciliana #FrancaViola fu rapita e violentata per ore dal noto boss della zona F… - SkyTG24 : Terremoto nella zona di Verona, scossa di magnitudo 4.4: avvertita anche a Milano - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, da oggi il comune di Capizzi diventa zona rossa. DIRETTA - moneypuntoit : ?? Cosa posso fare oggi, 3 gennaio? Italia ancora in zona rossa. Le regole da seguire ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi zona

Corriere della Sera

CATANIA - Doppia scossa di terremoto in Sicilia, nella giornata di oggi - domenica 3 gennaio - esattamente nella provincia di Catania. Secondo quanto ...Oggi zona rossa, domani arancione, poi ancora rossa per due giorni e alla fine si torna ai "colori" diversi in ogni Regione della Penisola. E' questo il ritmo con cui avanzerà ...