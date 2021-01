"Oggi tu ti giochi la carriera". Rovinosa gufata di Mara Venier: accoglie l'ospite con queste parole, cala il silenzio (Di domenica 3 gennaio 2021) Nuovo anno e stesso imperdibile appuntamento con Domenica In, il programma la cui regina, nello studio di Rai 1, è Mara Venier. E la prima puntata di questo 2021 si apre con le previsioni sui dodici mesi che verranno, insomma con l'oroscopo di Paolo Fox. E l'astrologo si è distinto per qualche gaffe, una con la conduttrice e una con Giovanna Botteri. Ma non solo. Ha strappato un sorriso anche la clamorosa "gufata" rivolta da Zia Mara proprio a Paolo Fox. Già, perché chi legge le stelle, dopo il disgraziatissimo 2020, l'anno del coronavirus, avrà grossi timori nello sbilanciarsi sul futuro. E la Venier, questo, lo sa. Tanto che accoglie l'ospite affermando a bruciapelo: "Paolo, Oggi ti giochi la carriera. Io non te la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Nuovo anno e stesso imperdibile appuntamento con Domenica In, il programma la cui regina, nello studio di Rai 1, è. E la prima puntata di questo 2021 si apre con le previsioni sui dodici mesi che verranno, insomma con l'oroscopo di Paolo Fox. E l'astrologo si è distinto per qualche gaffe, una con la conduttrice e una con Giovanna Botteri. Ma non solo. Ha strappato un sorriso anche la clamorosa "" rivolta da Ziaproprio a Paolo Fox. Già, perché chi legge le stelle, dopo il disgraziatissimo 2020, l'anno del coronavirus, avrà grossi timori nello sbilanciarsi sul futuro. E la, questo, lo sa. Tanto chel'affermando a bruciapelo: "Paolo,tila. Io non te la ...

GiorgiaMidili1 : RT @itselits: Mara: 'Paolo oggi ti giochi la carriera. Io non te la voglio gufare ma' #DomenicaIn - ramilla62 : RT @sostengo5: I giochi olimpici Milano - Cortina 2026 dovevano essere a costo zero: ad oggi costano 1,5 miliardi.... - itselits : Mara: 'Paolo oggi ti giochi la carriera. Io non te la voglio gufare ma' #DomenicaIn - BedduTuo : @Torrenapoli1 La serie A la giochi oggi ? - Cammurusu : @AlessandroPalm Ti dirò, a giochi fatti non ha tutti i torti Sensi ha cambiato quasi la partita nel 2T oggi Ha fatto tutto la in mezzo -