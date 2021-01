Nuovo Dpcm | oggi vertice di Governo Tre regioni verso la zona rossa E le scuole potrebbero non riaprire

(Di domenica 3 gennaio 2021)tutte lein rosso, domani in arancione, poi ancora in rosso il 5 e 6 gennaio e da giovedì 7 si tornerà al sistema a fasce. La girandola di colori che da diverse settimane sta interessando...

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - FabiusM1 : RT @Giorgiolaporta: Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo #lockd… - ManuPerra56 : RT @Giorgiolaporta: Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo #lockd… - Damianodanny1 : L'ipotesi al vaglio è quella di mantenere alcune restrizioni del lockdown natalizio, come la chiusura a pranzo dei… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Per scoprire chi siamo basta vedere cosa cerchiamo su #Google. Gli #italiani e i motori di ricerca: coronavirus, congi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Una nuova stretta, criteri più severi, zone rosse nei weekend: le ipotesi al vaglio per la riapertura di ristoranti e bar dopo il 7 gennaio, non scontata.Clicca e condividi l'articoloMILANO – Nella serata di ieri, a Trezzo Sull’Adda, i Carabinieri della locale stazione hanno sanzionato sette persone di età compresa tra i 22 e i 54 anni, residenti in qu ...