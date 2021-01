Nuovo DPCM, il governo pensa ad un provvedimento ponte fino al 15 gennaio. Riunione con le Regioni in serata (Di domenica 3 gennaio 2021) Il governo pensa alle nuove misure per contenere il contagio da Covid-19. Come riportiamo a parte, il premier Giuseppe Conte tiene duro: "La didattica in presenza al 50% deve ripartire il 7 gennaio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilalle nuove misure per contenere il contagio da Covid-19. Come riportiamo a parte, il premier Giuseppe Conte tiene duro: "La didattica in presenza al 50% deve ripartire il 7". L'articolo .

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - Ilaria208 : - ilaria_pebbles : RT @Lucyfero75: Minchia che ansia da nuovo Dpcm. - CORDESCOM : RT @MoriMrc: Conte è dinuovo a tramare per un nuovo dpcm. Come vi dico da mesi o tirate fuori le palle o non se ne esce... ma finché quando… - romanino48 : RT @MoriMrc: Conte è dinuovo a tramare per un nuovo dpcm. Come vi dico da mesi o tirate fuori le palle o non se ne esce... ma finché quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Nuovo DPCM, il governo pensa a stop spostamenti tra regioni, zona arancione nel weekend Orizzonte Scuola Covid, ecco gli scenari della nuova manovra anti contagi in arrivo per il Veneto

Da un mese la nostra regione è ai primi posti per il numero di nuovi casi ma continua a restare gialla. Il governo ha due strade. Ma c'è anche il rebus della riapertura delle scuole. Qui i grafici per ...

Coronavirus, convocato d’urgenza il CTS: ipotesi misure ponte fino al 15 gennaio. Ecco tutti i dettagli

Coronavirus, torna il meccanismo delle zone colorate Tra pochi giorni scadranno le misure per contenere l'emergenza Coronavirus introdotte per le festività natalizie: dal 7 gennaio, infatti, ?

Da un mese la nostra regione è ai primi posti per il numero di nuovi casi ma continua a restare gialla. Il governo ha due strade. Ma c'è anche il rebus della riapertura delle scuole. Qui i grafici per ...Coronavirus, torna il meccanismo delle zone colorate Tra pochi giorni scadranno le misure per contenere l'emergenza Coronavirus introdotte per le festività natalizie: dal 7 gennaio, infatti, ?