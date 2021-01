Nuovo DPCM, il governo pensa a stop spostamenti tra regioni, zona arancione nel weekend (Di domenica 3 gennaio 2021) Il governo pensa alle nuove misure per contenere il contagio da Covid-19. Come riportiamo a parte, il premier Giuseppe Conte tiene duro: "La didattica in presenza al 50% deve ripartire il 7 gennaio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilalle nuove misure per contenere il contagio da Covid-19. Come riportiamo a parte, il premier Giuseppe Conte tiene duro: "La didattica in presenza al 50% deve ripartire il 7 gennaio". L'articolo .

