Nuovo Dpcm 15 Gennaio, Ecco Le Novità (Di domenica 3 gennaio 2021) Di che “colore” sarà l’Italia dal 7 Gennaio dopo l’eliminazione delle misure restrittive anti-covid previste per le festività? Queste le Novità del Nuovo Dpcm del 15 Gennaio. SCUOLA La scuola riaprirà il 7, con una presenza anche per le superiori al 50% fino al 15 Gennaio. In seguito la percentuale dovrebbe essere portata al 75%. Leggi su youreduaction (Di domenica 3 gennaio 2021) Di che “colore” sarà l’Italia dal 7dopo l’eliminazione delle misure restrittive anti-covid previste per le festività? Queste ledeldel 15. SCUOLA La scuola riaprirà il 7, con una presenza anche per le superiori al 50% fino al 15. In seguito la percentuale dovrebbe essere portata al 75%.

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - Corriere : Nuovo Dpcm, vertice di Conte con i capidelegazione e il Cts per nuove misure restrittive dall’8 gennaio - Massimo__1971 : RT @MoriMrc: Conte è dinuovo a tramare per un nuovo dpcm. Come vi dico da mesi o tirate fuori le palle o non se ne esce... ma finché quando… - mariodecarlini : RT @tempoweb: #Bassetti suona la sveglia a #Speranza: stai di nuovo sbagliando tutto #governo #covid #dpcm #3gennaio #vaccini https://t.co… - DelgadoSveva : RT @ChiodiDonatella: #COVID, RIUNIONE A #PALAZZOCHIGI PER POCHI INTIMI: #CONTE, #MAGGIORANZA E #CTS Ma com'era la favoletta del dialogo co… -