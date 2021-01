Nuovo Divieto, arriva l’ufficialità: da domani c’è lo stop (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la sospensione decretata lo scorso novembre per la pandemia, tornano i blocchi antismog. Da domani non potranno più circolare, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19, i veicoli per persone e merci diesel fino all’Euro 4, oltre che benzina, gpl e metano fino a Euro 0. Totale 250 mila veicoli e 97 autocarri. E riparte il meccanismo dei semafori che fermerà anche altri veicoli al peggiorare della qualità dell’aria. I divieti si applicano nei Comuni dell’area metropolitana di Torino: il capoluogo, più Beinasco, Borgaro, Cambiano, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Santena, Settimo, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano. (Continua..) Visto il momento, sono previste esenzioni per il personale sanitario e le altre figure ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo la sospensione decretata lo scorso novembre per la pandemia, tornano i blocchi antismog. Danon potranno più circolare, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19, i veicoli per persone e merci diesel fino all’Euro 4, oltre che benzina, gpl e metano fino a Euro 0. Totale 250 mila veicoli e 97 autocarri. E riparte il meccanismo dei semafori che fermerà anche altri veicoli al peggiorare della qualità dell’aria. I divieti si applicano nei Comuni dell’area metropolitana di Torino: il capoluogo, più Beinasco, Borgaro, Cambiano, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Santena, Settimo, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano. (Continua..) Visto il momento, sono previste esenzioni per il personale sanitario e le altre figure ...

