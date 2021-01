Nuove misure, weekend rossi per tutti e 6 regioni in zona arancione (Di domenica 3 gennaio 2021) Una nuova stretta è allo studio del governo. Sarà decisa nelle prossime ore e appare inevitabile, perché in Italia la curva cresce e secondo i calcoli dei tecnici continuerà a crescere almeno per un'altra settimana. Nelle prossime ore, dunque, i capidelegazione torneranno a riunirsi per studiare una zona gialla "rafforzata" da far scattare il 7 gennaio, quando tutte le regioni torneranno in area gialla. Quando, cioè, si esauriranno gli effetti dell'ultimo Dpcm che fissa il lockdown nazionale nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Le ipotesi sul tavolo, al momento, sono due. Primo: nuovi criteri per l'Rt che permettano di decretare con numeri anche meno emergenziali zone arancioni e rosse regionali. Secondo: un nuovo giro di vite nazionale che potrebbe portare a istituire zone rosse nei fine ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 gennaio 2021) Una nuova stretta è allo studio del governo. Sarà decisa nelle pme ore e appare inevitabile, perché in Italia la curva cresce e secondo i calcoli dei tecnici continuerà a crescere almeno per un'altra settimana. Nelle pme ore, dunque, i capidelegazione torneranno a riunirsi per studiare unagialla "rafforzata" da far scattare il 7 gennaio, quando tutte letorneranno in area gialla. Quando, cioè, si esauriranno gli effetti dell'ultimo Dpcm che fissa il lockdown nazionale nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Le ipotesi sul tavolo, al momento, sono due. Primo: nuovi criteri per l'Rt che permettano di decretare con numeri anche meno emergenziali zone arancioni e rosse regionali. Secondo: un nuovo giro di vite nazionale che potrebbe portare a istituire zone rosse nei fine ...

