Nuove misure fino a metà mese Si decide su coprifuoco alle 20 00

(Di domenica 3 gennaio 2021) Niente spostamenti tra Regioni dal 7 al 15 gennaio, in arancione anche l'week end del 9 e 10. Probabile anche la proroga del divieto di ospitare a casa più di due parenti o amici, minori di 14 anni ...

repubblica : Nuove misure anti-Covid, ecco cosa sarà vietato fare da 7 al 15 gennaio - Agenzia_Italia : Pregliasco: 'La curva rallenta troppo lentamente, servono nuove misure' - sabrinatehilim : RT @LaNotiziaTweet: Via libera alle nuove misure anti-Covid da giovedì. Il weekend del 9 e 10 sarà arancione. Fino al 15 fascia gialla raff… - antoniodb69 : RT @CislNazionale: Consulta il volantone della Cisl sulle nuove misure attivate dal #Governo, valide dal 7 al 15 gennaio, per contrastare l… - marcoluci1 : RT @vitaindiretta: 'Temo che ci saranno nuove misure restrittive' @preglias #LaVitaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove misure

Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 109 nuovi soggetti ... alla cittadinanza il rispetto ...Abbiamo ricevuto in gradito omaggio dall’amico Carlo Danzi il bel volume “Un secolo di storia politica – Dal Partito Agrario all’UDC (1920-2020)”, edito ad opera ...