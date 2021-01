Nuova fiamma di Max Verstappen, Kelly Piquet figlia del tre volte campione del mondo Nelson (Di domenica 3 gennaio 2021) La Nuova fiamma di Max Verstappen si chiama Kelly Piquet. Quest’ultima è figlia del tre volte campione mondiale di Formula 1 Nelson. Il pilota olandese ha voluto far conoscere la sua Nuova relazione a tutti i suoi fan. Sui social ha reso pubblica la relazione con Kelly Piquet. Lei è un ex di un altro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vettel si esprime su LeClerc, in vista del Gp di Turchia Vettel fa il punto della sua stagione alla guida della Ferrari Vettel pronto a stupire con l’Aston Martin nel 2021. I saluti alla Ferrari Verstappen lamenta una sfida impari con Hamilton ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Ladi Maxsi chiama. Quest’ultima èdel tremondiale di Formula 1. Il pilota olandese ha voluto far conoscere la suarelazione a tutti i suoi fan. Sui social ha reso pubblica la relazione con. Lei è un ex di un altro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vettel si esprime su LeClerc, in vista del Gp di Turchia Vettel fa il punto della sua stagione alla guida della Ferrari Vettel pronto a stupire con l’Aston Martin nel 2021. I saluti alla Ferrarilamenta una sfida impari con Hamilton ...

webmagazine24 : Nuova fiamma di Max Verstappen, Kelly Piquet figlia del tre volte campione del mondo Nelson - viaconpeter : @Vale_s_94 Si lo so a me sembra un po’ improbabile che sia la sua nuova fiamma anche per questo però boh si vedrà - alessio_morra : Max #Verstappen sui social ha ufficializzato la sua nuova fiamma. Lei è Kelly Piquet, figlia di Nelson, ed ex compa… - ghiacciosottile : Ciao sono Fiamma e sono nuova di qui. - DSpettacolo : Sulla telenovela Nicolò Zaniolo interviene la mamma del giocatore, Francesca Costa, che smentisce la zia di Sara e… -