Nuoto | i giovani italiani da seguire nel 2021 | Benedetta Pilato e Thomas Ceccon solide realtà | Lorenzo Galossi la novità

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2020 finalmente ci ha saluto. La stagione delle sofferenze e delle paure è alle spalle, anche se il nemico invisibile ancora c’è. Si dovrà attendere prima di usare la parola “Sipario” per qualcosa che si vorrebbe morto e sepolto. Nell’era che ha reso opinabile il significato della qualifica “positivo” in una chiave esclusivamente confortante, la Nazionale italiana di, pur afflitta dai contagi, ha mostrato chiari segnali di vitalità a Riccione, sede degli Assoluti invernali. Sono stati i piùa mostrarsi pronti e a dire a tutti di esserci. Ci si riferisce ae a. La ragazzina nativa di Taranto ha confermato tutte le sue qualità da agonista pura, staccando il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo con il sensazionale crono di 1’06?02 nei 100 ...