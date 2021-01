"Non rappresenta la Lombardia": scivolone di Gallera sui vaccini, anche la Lega picchia duro. Scaricato? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giulio Gallera ha scatenato un mare di polemiche per alcune dichiarazioni controverse sul ritardo della Lombardia nella campagna di vaccinazione. “Ci avevano detto che i vaccini sarebbero arrivati a metà gennaio, poi il 4 gennaio - ha dichiarato in un'intervista a La Stampa - E noi ci siamo organizzati per quella data. Abbiamo preparato un'agenda. Il 31 era l'ultimo giorno dell'anno, poi ci sarebbero stati tre giorni di festa. Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa”. A prendere le distanze da Gallera è però stata in primis la Lega, con fonti interne al partito che hanno fatto sapere che “le sue dichiarazioni non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giulioha scatenato un mare di polemiche per alcune dichiarazioni controverse sul ritardo dellanella campagna di vaccinazione. “Ci avevano detto che isarebbero arrivati a metà gennaio, poi il 4 gennaio - ha dichiarato in un'intervista a La Stampa - E noi ci siamo organizzati per quella data. Abbiamo preparato un'agenda. Il 31 era l'ultimo giorno dell'anno, poi ci sarebbero stati tre giorni di festa. Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa”. A prendere le distanze daè però stata in primis la, con fonti interne al partito che hanno fatto sapere che “le sue dichiarazioni non sono state condivise e nonno il pensiero del governo della ...

