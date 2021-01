Niger, Mali, il nuovo califfato jihadista punta sul Sahel (Di domenica 3 gennaio 2021) Radiografia dell'arcipelago jihadista A fornirla, è un documentato report di Roberto Colella su ilfattoquotidiano.it: 'In Africa restano saldi la Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Jnim) e ... Leggi su globalist (Di domenica 3 gennaio 2021) Radiografia dell'arcipelagoA fornirla, è un documentato report di Roberto Colella su ilfattoquotidiano.it: 'In Africa restano saldi la Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Jnim) e ...

ilpost : Almeno 70 persone sono state uccise in due attacchi in Niger, lungo il confine con il Mali - repubblica : Strage jihadista in Niger, oltre 70 morti. In Mali uccisi altri due soldati francesi - SkyTG24 : Niger, attacchi in due villaggi al confine con il Mali: almeno 70 morti - FedericoPauu : RT @ilriformista: Gli attacchi nei giorni successivi alle elezioni #Mali #Niger #YvonneHuynh #LoïcRisser - Carmela_oltre : RT @Tg3web: In Niger è di almeno 70 civili uccisi, il bilancio di una serie di attacchi simultanei contro due villaggi nei pressi della fro… -