Nicolò Zaniolo, parla la mamma: la verità sull’ex Sara e contro la relazione con Madalina Ghenea (Di domenica 3 gennaio 2021) Continua ad imperversare come argomento centrale del gossip d’inizio 2021 il caso che ha come protagonista Nicolò Zaniolo. Le vicende della vita privata del giovane e promettente calciatore dell’As Roma sono ormai di dominio pubblico e coinvolgono non più solo il suo presunto e discutibile nuovo flirt con la modella Madalina Ghenea ma anche l’ex Sara Scaperrotta e le rispettive famiglie. Zaniolo con alcune dichiarazioni ha reso pubblica la dolce attesa dell’ex fidanzata, ha aggiunto che si sarebbe assunto le responsabilità dovute ma che l’amore con la ragazza era finito. A smentire e colpevolizzare il calciatore la zia di Sara che ha invece rivelato una verità diversa. La situazione si è complicata in seguito alle rivelazioni della ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Continua ad imperversare come argomento centrale del gossip d’inizio 2021 il caso che ha come protagonista. Le vicende della vita privata del giovane e promettente calciatore dell’As Roma sono ormai di dominio pubblico e coinvolgono non più solo il suo presunto e discutibile nuovo flirt con la modellama anche l’exScaperrotta e le rispettive famiglie.con alcune dichiarazioni ha reso pubblica la dolce attesa dell’ex fidanzata, ha aggiunto che si sarebbe assunto le responsabilità dovute ma che l’amore con la ragazza era finito. A smentire e colpevolizzare il calciatore la zia diche ha invece rivelato unadiversa. La situazione si è complicata in seguito alle rivelazioni della ...

ZZiliani : DOMANI SU NETFLIX: ZANIOLAND Trama. Nicolò sta con Sara ma s’innamora di Madalina che ha l’età di Francesca, sua ma… - OfficialASRoma : ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il nostro gol più bello del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo in casa della SPAL ???? #ASRoma - OfficialASRoma : ?????? Due anni fa, Nicolò Zaniolo segnava il suo primo gol in giallorosso ???? #ASRoma - QuotidianPost : Nicolò Zaniolo, parla la mamma: la verità sull’ex Sara e contro la relazione con Madalina Ghenea… - H0PESTR0M : RT @cippiriddu: Nicolò Barella è talmente un bravo ragazzo che adesso nasce il terzo figlio, ha già in cantiere il quarto ma nel frattempo… -