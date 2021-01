Nevica nel Tarvisiano | il manto supera il metro di altezza

Leggi su udine20

(Di domenica 3 gennaio 2021) Cade copiosa la neve nel. Ormai ilhato ildi. Una vera beffa se si considera che gli impianti sciistici sono costretti a restare chiusi. Da decenni, tra dicembre e gennaio, non si vedeva così tanta neve nel capoluogo della Valcanale. Nottata impegnativa per i mezzi spazzaneve, che hanno lavorato ininterrottamente per garantire la percorribilità di strade statali e comunali. Non si registrano particolari criticità (video a cura di Alessandro Cesare).