“Neanche la D’Urso era arrivata a tanto” | l’elenco dei lutti durante lo speciale del GF Vip continua a far discutere

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 3 gennaio 2021) E’ un momento di televisione andato in ondalodi Capodanno del Grande Fratello VIP. Un momento di televisione di gusto per lo meno rivedibile in cui i vipponi scoprono i nomi di una serie di personaggi famosi mortiil 2020 –la loro reclusione nella casa. Un momento in cui è possibile vedere la disperazione di alcuni dei partecipanti al reality alla scoperta della morte di personaggi del calibro di Stefano D’Orazio, Gigi Proietti, Diego Armando Maradona o Paolo Rossi – specialmente colpita appare Maria Teresa Ruta. LEGGI ANCHE => Nunc est bibendum, l’anno della pandemia è al capolinea: ricordando il 2020 dalla lite Bugo – Morgan alle morti dei grandissimi Un momento che stando a fareil web, a giudicare dai ...