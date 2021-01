Nba risultati, Detroit-Boston 120-122, decide Tatum (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il futuro dei Celtics è già qui. Ha le sembianze di Jaylen Brown e Jayson Tatum, i protagonisti della vittoria a Detroit che rimette la squadra di Brad Stevens sulla retta via dopo il k.o. di due ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il futuro dei Celtics è già qui. Ha le sembianze di Jaylen Brown e Jayson, i protagonisti della vittoria ache rimette la squadra di Brad Stevens sulla retta via dopo il k.o. di due ...

MMoretti24 : 'Spicy P' è probabilmente la più grande delusione della stagione sino ad ora, e i Raptors hanno assoluto bisogno di… - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: Houston batte di nuovo Sacramento, successo per New Orleans #SkyNBA #NBA - infoitsport : I risultati delle partite della NBA: cade Orlando, nei Rockets torna John Wall dopo due anni - infoitsport : NBA, risultati della notte: Houston batte di nuovo Sacramento, successo per New Orleans - infoitsport : Risultati NBA: Phila continua a vincere! Super Ingram batte Toronto, ok Rockets senza Harden -