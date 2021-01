NBA 2020-2021, i risultati della notte (3 gennaio). Philadelphia vince e allunga, cadono gli Atlanta Hawks (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Da registrare il successo di Philadelphia contro Charlotte che proietta i Sixers in vetta alla Eastern Conference. Vittorie importanti anche per Houston, New Orleans e Cleveland, che batte gli Hawks, mentre segnali di rinascita arrivano da Oklahoma e New York Knicks. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Secondo successo consecutivo per gli Houston Rockets che superano i Sacramento Kings per 102-94 anche senza James Harden. Match deciso nella ripresa dopo i primi 24 minuti di totale equilibrio, e il merito va sicuramente a John Wall, che segna 28 punti, confermando quanto di buono visto due giorni fa sempre con i Kings. Come detto, il break vincente arriva a inizio ultimo quarto e per ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA. Da registrare il successo dicontro Charlotte che proietta i Sixers in vetta alla Eastern Conference. Vittorie importanti anche per Houston, New Orleans e Cleveland, che batte gli, mentre segnali di rinascita arrivano da Oklahoma e New York Knicks. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Secondo successo consecutivo per gli Houston Rockets che superano i Sacramento Kings per 102-94 anche senza James Harden. Match deciso nella ripresa dopo i primi 24 minuti di totale equilibrio, e il merito va sicuramente a John Wall, che segna 28 punti, confermando quanto di buono visto due giorni fa sempre con i Kings. Come detto, il breaknte arriva a inizio ultimo quarto e per ...

