Nato2030 | la vera sfida è politica L’analisi di Andrea Margelletti

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il ritorno della competizione tra grandi potenze, l’espansione dell’influenza di attori autoritari e le tensioni interne all’Alleanza Atlantica sono chiari indici della necessità di un rinnovato ruolo e di maggior coesione all’interno della Nato, innanzitutto da un punto di vista politico, in un momento in cui la comunità transatlantica si trova ad affrontare numerose minacce simultanee e interconnesse. È quanto emerge da “: united for a new era”, il documento commissionato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a un gruppo di esperti con lo scopo di individuare le esigenze di cambiamento e adattare l’Alleanza a uno scenario geostrategico nuovo e in rapida trasformazione. Le 138 raccomandazioni contenute nel recente report abbracciano tutti i dossier aperti: dal confronto alla Russia alla necessità di dedicare più attenzione alla Cina, ...