Napoli, rider picchiato e derubato del motorino – VIDEO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Napoli, rider picchiato e derubato del motorino in una zona vicina al centro città. Immagini forti che hanno scatenato il web In sei contro uno: lo circondano, lo picchiano e cercano anche di investirlo con lo scooter senza che nessuno riesca o voglia intervenire. Tutto per rubargli il motorino che è anche fondamentale per il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021)delin una zona vicina al centro città. Immagini forti che hanno scatenato il web In sei contro uno: lo circondano, lo picchiano e cercano anche di investirlo con lo scooter senza che nessuno riesca o voglia intervenire. Tutto per rubargli ilche è anche fondamentale per il L'articolo proviene da Inews.it.

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - giusmo1 : Napoli, in 6 picchiano un rider per rubargli il motorino - ENZO27PERNA : RT @Aba_Tweet: Sei contro uno per rapinare lo scooter a un povero cristo di rider che stava facendo il suo lavoro per qualche euro e (forse… - flowofhappyness : RT @ciropellegrino: C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 6000 eu… - LeoAmbro999 : RT @salda__: Rider rapinato a Napoli, Fares dona 2.500€ e il ragazzo avrà un nuovo motorino -