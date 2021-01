Napoli, presentata un’offerta per Zaccagni: i dettagli (Di domenica 3 gennaio 2021) Mattia Zaccagni è finito nel radar del Napoli. Lo società di De Laurentiis ha presentato un’offerta al Verona. I dettagli della trattativa Il Napoli ha presentato un’offerta al Verona per Mattia Zaccagni. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport la proposta è stata di otto milioni di euro mentre gli scaligeri ne chiedono almeno 15. La trattativa resta comunque aperta ma la società di Aurelio De Laurentiis dovrà battere la concorrenza di Lazio, Roma e Milan che già nelle scorse settimane hanno mostrato grande interesse per il giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Mattiaè finito nel radar del. Lo società di De Laurentiis ha presentatoal Verona. Idella trattativa Ilha presentatoal Verona per Mattia. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport la proposta è stata di otto milioni di euro mentre gli scaligeri ne chiedono almeno 15. La trattativa resta comunque aperta ma la società di Aurelio De Laurentiis dovrà battere la concorrenza di Lazio, Roma e Milan che già nelle scorse settimane hanno mostrato grande interesse per il giocatore. Leggi su Calcionews24.com

Reggio Emilia: per Napoli/Juve “Supercoppa” con l’ obiettivo di duemila spettatori

Senza eccessivi proclami, in punta di piedi, ma la Lega Calcio ha un obiettivo: riaprire gli stadi in occasione della Supercoppa del 20 gennaio tra Napoli e Juventus a Reggio Emilia ...

