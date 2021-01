Napoli, dopo la mareggiata crolla arco borbonico: vecchio approdo delle barche nel ‘700. Era l’ultima testimonianza dell’antico molo (Di domenica 3 gennaio 2021) La mareggiata che nei giorni scorsi ha interessato il lungomare di Napoli ha distrutto l’antico arco borbonico in pietra, ultima testimonianza del vecchio porticciolo borbonico ritratto in tanti dipinti della Scuola partenopea, che è crollato per effetto delle burrasche di questi giorni. L’arco risale al ‘700 e nacque come approdo per i pescatori, i cosiddetti “luciani”, gli abitanti del vicino borgo di Santa Lucia, ma successivamente, nel corso dell’800, fu trasformato in terminale dello scarico fognario venendo ribattezzato dai napoletani ‘O Chiavicone. Da anni abbandonato all’incuria e in equilibrio precario su una porzione di masso, l’arco era stato recentemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Lache nei giorni scorsi ha interessato il lungomare diha distrutto l’anticoin pietra, ultimadelporticcioloritratto in tanti dipinti della Scuola partenopea, che èto per effettoburrasche di questi giorni. L’risale ale nacque comeper i pescatori, i cosiddetti “luciani”, gli abitanti del vicino borgo di Santa Lucia, ma successivamente, nel corso dell’800, fu trasformato in terminale dello scarico fognario venendo ribattezzato dai napoletani ‘O Chiavicone. Da anni abbandonato all’incuria e in equilibrio precario su una porzione di masso, l’era stato recentemente ...

ZZiliani : Dopo il 3-0 a tavolino, il -1 al Napoli, Sandulli che si traveste da Dio onnisciente, i tre gradi di giudizio e i t… - Lauromora73 : RT @EL10juve: Dopo la confessione di Pomicino sulle pressioni della DC sul Banco di Napoli per l'acquisto di Maradona, ora su Nove, in un b… - Giusepp84623364 : @EdoardoZazzeri1 Credimi ho pensato lo stesso dopo la sentenza su Juventus Napoli. - damincalza : @mike_fusco Io dopo robertino e un film di virzi mi ero proprio scordato di paolantoni, ma che fine di merda ha fat… - anna_1951 : Molti sono spariti da tuwitter, tanti dopo il 21 Dicembre, come se tuwitter avesse qualche colpa. Alcuni entrati a… -