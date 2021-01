Napoli, crollo arco borbonico: ceri funebri per un pezzo storia che se ne va (Di domenica 3 gennaio 2021) Tre ceri funebri in memoria di “un pezzo della storia di Napoli che se ne va” sono stati deposti sul lungomare cittadino all’altezza di dove sorgeva l’arco borbonico, ultima testimonianza del vecchio molo settecentesco approdo per le barche dei ‘luciani’, come vengono chiamati i pescatori del vicino borgo di Santa Lucia, crollato nel pomeriggio di ieri dopo essere stato messo a dura prova dalle mareggiate dei giorni scorsi. A sistemare i lumini un giovane che indossa una felpa bianca con impresso lo stemma del Regno delle Due Sicilie. “Ha vinto l’incuria, e’ una vergogna – spiega il ragazzo che si chiama Massimiliano e che si professa napoletano piu’ che simpatizzante neo borbonico – con il crollo dell’arco e’ stato ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) Trein memoria di “undelladiche se ne va” sono stati deposti sul lungomare cittadino all’altezza di dove sorgeva l’, ultima testimonianza del vecchio molo settecentesco approdo per le barche dei ‘luciani’, come vengono chiamati i pescatori del vicino borgo di Santa Lucia, crollato nel pomeriggio di ieri dopo essere stato messo a dura prova dalle mareggiate dei giorni scorsi. A sistemare i lumini un giovane che indossa una felpa bianca con impresso lo stemma del Regno delle Due Sicilie. “Ha vinto l’incuria, e’ una vergogna – spiega il ragazzo che si chiama Massimiliano e che si professa napoletano piu’ che simpatizzante neo– con ildell’e’ stato ...

abbruzzese79 : @AdamartArt Il venerdi è in diretta su kiss kiss Napoli..se gli parli di questo crollo ti risponderà come segue: La… - ildenaro_it : #Napoli, #crollo #arco #borbonico: #ceri #funebri per un pezzo di #storia che se ne va - Notiziedi_it : Napoli, il crollo dell'arco borbonico indigna tutti: «Oltraggio alla storia, subito una denuncia in Procura» - severino_nappi : A poche ore di distanza dal cedimento dell'Arco Borbonico, un'altra tragedia sfiorata ma largamente annunciata, com… - lucillaparlato : Il disastro di Napoli, di cui il crollo del 'Chiavicone' è solo l'ultimo capitolo -