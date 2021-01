Muore in casa senza che nessuno se ne accorga: era deceduto da tre giorni (Di domenica 3 gennaio 2021) Tragica storia di un uomo di Seghe di Velo, morto in casa da tre giorni senza che nessuno lo cercasse o se ne accorgesse. Luciano Busato, 60 anni compiuti da un paio di mesi, di Seghe di Velo in provincia di Vicenza, è stato ritrovato senza vita, dentro casa, dopo che era deceduto ben tre giorni prima del ritrovamento del suo corpo. La scoperta l’ha fatta il figlio, insospettito dal fatto che il padre non rispondesse neanche al telefono. Responsabile dell’officina meccanica della Forgital, era in pensione dall’agosto scorso, meritata dopo tanti anni di duro lavoro e di sacrifici. Purtroppo non è riuscito a godersela. A stroncarlo quasi sicuramente un malore. Non hanno dubbi in merito i carabinieri della Compagnia di Schio che dal ... Leggi su chenews (Di domenica 3 gennaio 2021) Tragica storia di un uomo di Seghe di Velo, morto inda trechelo cercasse o se ne accorgesse. Luciano Busato, 60 anni compiuti da un paio di mesi, di Seghe di Velo in provincia di Vicenza, è stato ritrovatovita, dentro, dopo che eraben treprima del ritrovamento del suo corpo. La scoperta l’ha fatta il figlio, insospettito dal fatto che il padre non rispondesse neanche al telefono. Responsabile dell’officina meccanica della Forgital, era in pensione dall’agosto scorso, meritata dopo tanti anni di duro lavoro e di sacrifici. Purtroppo non è riuscito a godersela. A stroncarlo quasi sicuramente un malore. Non hanno dubbi in merito i carabinieri della Compagnia di Schio che dal ...

anto_laudisi : RT @gioveron: E' chiaro che la scuola e' una priorita' che banalita' dite? Chi dice il contrario? Pero' con 500 morti al giorno si deve dar… - markimarkitos : RT @CecioniBarbara: È morto l'uomo palestinese colpito da un proiettile alla nuca, mentre cercava di opporsi ai soldati israeliani che, dop… - Roky99760738 : RT @BenedettaFrucci: Non riescono a comprare i vaccini, ad assumente il personale, ad organizzare un cronoprogramma. Per ideologia dicono N… - alexchicchi : RT @CecioniBarbara: È morto l'uomo palestinese colpito da un proiettile alla nuca, mentre cercava di opporsi ai soldati israeliani che, dop… - tal_Marco : RT @BenedettaFrucci: Non riescono a comprare i vaccini, ad assumente il personale, ad organizzare un cronoprogramma. Per ideologia dicono N… -