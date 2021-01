Multe meno care per le violazioni più gravi. Diminuiscono le sanzioni per mancata copertura assicurativa ed eccesso di velocità (Di domenica 3 gennaio 2021) Lo spiega l'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), ricordando che 'è la conseguenza della pubblicazione del decreto del ministro della Giustizia, pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale a 6 ... Leggi su motori.ilmessaggero (Di domenica 3 gennaio 2021) Lo spiega l'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), ricordando che 'è la conseguenza della pubblicazione del decreto del ministro della Giustizia, pubblicato sulle Gazzetta Ufficiale a 6 ...

ROMA - Diminuiscono le sanzioni al Codice della Strada, ma solo quelle con importo superiore a 250 euro. Lo spiega l'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), ricordando ...

Multe meno care, il “Decreto sanzioni” è da record

Cala l'importo delle multe, anche se solo per chi commette le infrazioni più gravi. Ma l'entrata in vigore del decreto fa discutere ...

