Muffin alla carota | senza uovo e senza burro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 gennaio 2021) Volete cucinare per i vostri ragazzi una merenda sana e allo stesso tempo leggera? Ecco la ricetta, per preparare dei buonissimi, privi die di uova.: Ingredienti Per fare dei, avrete bisogno di: 230 grammi di farina di tipo 00 125 ml di yogurt 60 grammi di zucchero bianco da tavola 60 ml di latte 50 grammi di carote 40 ml di olio di semi 8 grammi di lievito in polvere per fare i dolci. Vi serviranno anche: Un po’ di zucchero a velo Qualche foglia di menta fresca Delle carotine di pasta di zucchero colorate. Mondare le ...