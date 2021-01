Moviola Inter Crotone | l’episodio chiave del match

(Di domenica 3 gennaio 2021)delvalido per la 15ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro AurelianoDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Inter Crotone LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Inter #Crotone #LIVE: #sintesi… - _intermagazine : Le 3 news più lette di questo mese di dicembre ??: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Inter

L’episodio chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Inter Crotone. L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Crotone, valido per la ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...