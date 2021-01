MOVIOLA – Benevento-Milan | rigore per ingenuità di Tuia su Rebic | gol di Kessie VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) Episodio daal 13? di. Incredibiledella difesa sannita, conche non si accorge di essere pressato e prima di avventarsi sulla palla in area sbatte addosso a. Pasqua non può esimersi e assegna penalty, non ci sono nemmeno proteste. Ilviene trasformato alla perfezione da Franck, in alto il. SportFace.