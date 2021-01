Monza, vaccini anti-Covid agli specializzandi: "Nessuna discriminazione" (Di domenica 3 gennaio 2021) Monza, 3 gennaio 2021 " vaccini anti-Covid agli specializzandi, Nessuna discriminazione . Il direttore generale dell'Asst di Monza, Mario Alparone , e la rettrice dell'università Bicocca, Giovanna ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 3 gennaio 2021), 3 gennaio 2021 ". Il direttore generale dell'Asst di, Mario Alparone , e la rettrice dell'università Bicocca, Giovanna ...

ilcittadinomb : Coronavirus, i dati di giovedì 31 dicembre: aumentano i ricoveri in terapia intensiva (a Monza +161 nuovi contagi).… - hayleyanniee : RT @vlavivlava: Ancona, Monza e Ferrara hanno cancellato le prenotazioni per i vaccini dei medici specializzandi. Dopo aver proposto la lo… - streetloveitaly : RT @vlavivlava: Ancona, Monza e Ferrara hanno cancellato le prenotazioni per i vaccini dei medici specializzandi. Dopo aver proposto la lo… - vlavivlava : Ancona, Monza e Ferrara hanno cancellato le prenotazioni per i vaccini dei medici specializzandi. Dopo aver propos… - qn_giorno : Vimercate: i vaccini anti-#Covid della #Brianza sono arrivati -