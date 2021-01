Monza | ordina e spara al soffitto in pizzeria | denunciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Ha chiesto una pizza e poi hato un colpo di pistola aldel locale la notte di Capodanno. Per questo, un 21enne di Besana Brianza () è statodai carabinieri, che hanno ricostruito con le immagini sui social e il racconto di alcuni testimoni quanto accaduto la notte del 31 in unadella cittadina, intorno alle 20. Con le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno identificato l'uomo: la pistola, che un dipendente è riuscito a prendere al ragazzo, è stata consegnata ai carabinieri: era una pistola-giocattolo con tappo rosso, del tutto uguale a una vera. Il 21enne ha precedenti per reati contro il patrimonio, droga, e per il reato di accensione ed esplosioni pericolose.