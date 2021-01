Monza | Le parole di Barberis | I convocati di Brocchi (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Monza domani pomeriggio sfiderà il Lecce in trasferta: il centrocampista Andrea Barberis ha presentato la gara. Brocchi ha diramato la lista dei convocati: ci sono assenze pesanti. Il Monza… L'articolo Monza Le parole di Barberis I convocati di Brocchi proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Ildomani pomeriggio sfiderà il Lecce in trasferta: il centrocampista Andreaha presentato la gara.ha diramato la lista dei: ci sono assenze pesanti. Il… L'articoloLedidiproviene da Meteoweek.com.

Domani è la giornata di Lecce-Monza: Barberis ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club. Brocchi ha diramato la lista dei convocati.

Lecce | Corini: “Per essere vincenti dobbiamo migliorare” | I convocati

Corini torna sulla panchina del Lecce dopo l'assenza causa Covid. L'allenatore ha presentato la gara contro il Monza e scelto i convocati.

