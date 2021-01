Mondiali freccette 2021, quanti soldi ha guadagnato il vincitore? Cifra da capogiro per Gerwyn Price (Di domenica 3 gennaio 2021) Gerwyn Price ha vinto i Mondiali di freccette 2021, il gallese ha conquistato il titolo iridato per la prima volta in carriera: a 35 anni è riuscito ad alzare al cielo il prestigioso trofeo all’Alexandra Palace di Londra sconfiggendo lo scozzese Gary Anderson per 7-3 in una finale davvero molto avvincente e appassionante. Il ribattezzato “The Iceman” aveva decisamente una marcia in più e si è imposto meritatamente. Gerwyn Price non soltanto si è laureato Campione del Mondo e ha arricchito la sua bacheca personale, ma si è portato a casa anche un assegno davvero di lusso: il montepremi dei Mondiali di freccette è davvero molto elevato e al vincitore del torneo sono andati addirittura 500mila sterline (circa 559mila ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)ha vinto idi, il gallese ha conquistato il titolo iridato per la prima volta in carriera: a 35 anni è riuscito ad alzare al cielo il prestigioso trofeo all’Alexandra Palace di Londra sconfiggendo lo scozzese Gary Anderson per 7-3 in una finale davvero molto avvincente e appassionante. Il ribattezzato “The Iceman” aveva decisamente una marcia in più e si è imposto meritatamente.non soltanto si è laureato Campione del Mondo e ha arricchito la sua bacheca personale, ma si è portato a casa anche un assegno davvero di lusso: il montepremi deidiè davvero molto elevato e aldel torneo sono andati addirittura 500mila sterline (circa 559mila ...

AntonioLaurenzi : Intanto finale dei mondiali di freccette. Il gallese Price è semplicemente INUMANO, a un passo dal 9-darter in fin… - OptaMario : Nella storia dei mondiali di freccette PDC nessuna squadra della Serie A di calcio si è mai qualificata per il tabe… - serena99890803 : Ciao, sapete MVG come ha commentato la sconfitta di ieri? Sere&Ste (su Twitter una volta all’anno solo per i mondia… - Barama_ : @ggiovacocca Ci sono anche i campionati mondiali di freccette in caso - zazoomblog : Freccette Mondiali 2021: quando si gioca la finale? Programma orario tv data - #Freccette #Mondiali #2021: #quando -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali freccette Mondiali freccette 2021, la notte della Finale. Gary Anderson per il tris, Gerwyn Price al primo assalto. Montepremi da brividi OA Sport Mondiali freccette 2021, quanti soldi ha guadagnato il vincitore? Cifra da capogiro per

Gerwyn Price ha vinto i Mondiali di freccette 2021, il gallese ha conquistato il titolo iridato per la prima volta in carriera: a 35 anni è riuscito ad alzare al cielo il prestigioso trofeo all'Alexan ...

Freccette, World Darts Championship 2021: Gerwyn Price campione e nuovo numero uno del mondo

Freccette, Gerwyn Price è il vincitore dei World Darts Championship 2021. Battuto in finale Gary Anderson, il gallese diventa numero uno del mondo ...

Gerwyn Price ha vinto i Mondiali di freccette 2021, il gallese ha conquistato il titolo iridato per la prima volta in carriera: a 35 anni è riuscito ad alzare al cielo il prestigioso trofeo all'Alexan ...Freccette, Gerwyn Price è il vincitore dei World Darts Championship 2021. Battuto in finale Gary Anderson, il gallese diventa numero uno del mondo ...