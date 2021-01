Mondiali freccette 2021, la notte della Finale. Gary Anderson per il tris, Gerwyn Price al primo assalto. Montepremi da brividi (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo un’avventura durata oltre due settimane, i Mondiali 2021 di freccette sono arrivati alla resa dei conti. Questa sera (a partire dalle ore 20.30) andrà in scena la Finale all’Alexandra Palace di Londra e si assegnerà il primo titolo iridato sportivo di questo nuovo anno. L’atto conclusivo della kermesse dei darts aveva trovato la sua naturale e particolare collocazione a Capodanno, ma per questa volta è stato sposato eccezionalmente alla prima domenica del 2021. Il clima nella capitale britannica è naturalmente ben diverso da quello consueto di festa e di fiumi di birra, ma lo spettacolo agonistico e tecnico sarà come sempre estremamente spettacolare e avvincente. Guarda in streaming live la Finale del Mondiale di freccette su ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo un’avventura durata oltre due settimane, idisono arrivati alla resa dei conti. Questa sera (a partire dalle ore 20.30) andrà in scena laall’Alexandra Palace di Londra e si assegnerà iltitolo iridato sportivo di questo nuovo anno. L’atto conclusivokermesse dei darts aveva trovato la sua naturale e particolare collocazione a Capodanno, ma per questa volta è stato sposato eccezionalmente alla prima domenica del. Il clima nella capitale britannica è naturalmente ben diverso da quello consueto di festa e di fiumi di birra, ma lo spettacolo agonistico e tecnico sarà come sempre estremamente spettacolare e avvincente. Guarda in streaming live ladel Mondiale disu ...

Dopo un'avventura durata oltre due settimane, i Mondiali 2021 di freccette sono arrivati alla resa dei conti. Questa sera (a partire dalle ore 20.30) andrà in scena la Finale all'Alexandra Palace di L ...

