Mille vaccinati fra Taranto e provincia finora, ieri 210 a Martina Franca Dati Asl sulla campagna per il contrasto al corona virus (Di domenica 3 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: A completamento dei Dati precedentemente diffusi circa la somministrazione di vaccini anti-covid, si forniscono i Dati relativi alle vaccinazioni che risultano effettuate alle ore 18 del 2 gennaio 2021. ieri, in Asl Taranto, sono state somministrate in totale n. 664 dosi, così ripartite nelle strutture identificate per questa prima fase: – n. 203 presso il presidio ospedaliero del SS. Annunziata – n. 48 presso l’ospedale San Marco di Grottaglie – n. 210 presso il presidio ospedaliero Valle d’Itria di Martina Franca – n. 83 presso il presidio ospedaliero Giannuzzi di Manduria – n. 66 presso il presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta – n. 54 presso il Dipartimento ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: A completamento deiprecedentemente diffusi circa la somministrazione di vaccini anti-covid, si forniscono irelativi alle vaccinazioni che risultano effettuate alle ore 18 del 2 gennaio 2021., in Asl, sono state somministrate in totale n. 664 dosi, così ripartite nelle strutture identificate per questa prima fase: – n. 203 presso il presidio ospedaliero del SS. Annunziata – n. 48 presso l’ospedale San Marco di Grottaglie – n. 210 presso il presidio ospedaliero Valle d’Itria di– n. 83 presso il presidio ospedaliero Giannuzzi di Manduria – n. 66 presso il presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta – n. 54 presso il Dipartimento ...

bizcommunityit : In Puglia vaccinati oltre mille operatori sanitari ma solo 62 anziani ospiti delle Rsa. Utilizzate meno de... - tuttoggi : Sono quasi mille gli umbri vaccinati contro il Coronavirus. In base... #cronaca #umbria - VendettaBenny : RT @ARIZONA49: Alla domanda: quali reazioni avverse sono state osservate per il vaccino anti Covid-19 Pfizer mRNA? Sul sito dell'AIFA c'è r… - CarpaneseSilva1 : RT @ARIZONA49: Alla domanda: quali reazioni avverse sono state osservate per il vaccino anti Covid-19 Pfizer mRNA? Sul sito dell'AIFA c'è r… - Frances13245274 : RT @ARIZONA49: Alla domanda: quali reazioni avverse sono state osservate per il vaccino anti Covid-19 Pfizer mRNA? Sul sito dell'AIFA c'è r… -

Ultime Notizie dalla rete : Mille vaccinati Mille vaccinati in quattro giorni, adesione massiccia del personale sanitario a Palermo BlogSicilia.it In Germania lotterie per decidere chi viene vaccinato e chi no

Una lotteria per decidere chi viene vaccinato e chi no nelle case di riposo per anziani in Germania. Un caso che rischia di infiammare ancora di più la polemica sulla penuria di vaccini che sta invest ...

Vaccino Covid, in Sicilia usate 5,3 per cento delle dosi

L'Isola è nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale per numero di somministrazioni. Il via era fissato per il 31 dicembre ma in diversi territori, come Ragusa e Caltanissetta, si è iniziato s ...

Una lotteria per decidere chi viene vaccinato e chi no nelle case di riposo per anziani in Germania. Un caso che rischia di infiammare ancora di più la polemica sulla penuria di vaccini che sta invest ...L'Isola è nelle ultime posizioni della graduatoria nazionale per numero di somministrazioni. Il via era fissato per il 31 dicembre ma in diversi territori, come Ragusa e Caltanissetta, si è iniziato s ...