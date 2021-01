Milano, volano nel vuoto in un centro commerciale: sono gravi (Di domenica 3 gennaio 2021) La grata di aereazione in un centro commerciale della periferia di Milano ha improvvisamente ceduto e li ha fatti volare per molti metri. Precipitano da una grada apposita di areazione in un centro commerciale Mediworld, alla periferia est di Milano. sono per questo in gravissime condizioni i due uomini che improvvisamente sono volati giù per moltissimi metri, ritrovandosi a cadere nel vuoto. L’infausto evento alle 19.40 del 2 gennaio: come riportato dalle forze dell’ordine e dai soccorritori del 118, che appena arrivati sul posto hanno tratto in salvo i due. I due dopo essere stati soccorsi sono stati trasportati in due differenti ospedali per ricevere le adeguate cure. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di domenica 3 gennaio 2021) La grata di aereazione in undella periferia diha improvvisamente ceduto e li ha fatti volare per molti metri. Precipitano da una grada apposita di areazione in unMediworld, alla periferia est diper questo inssime condizioni i due uomini che improvvisamentevolati giù per moltissimi metri, ritrovandosi a cadere nel. L’infausto evento alle 19.40 del 2 gennaio: come riportato dalle forze dell’ordine e dai soccorritori del 118, che appena arrivati sul posto hanno tratto in salvo i due. I due dopo essere stati soccorsistati trasportati in due differenti ospedali per ricevere le adeguate cure. LEGGI ANCHE ...

