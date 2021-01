Milano: migliorare gestione verde pubblico, entro febbraio il piano di MM (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Per valorizzare e gestire in modo più efficiente il verde pubblico, ottimizzando i costi e controllando i servizi erogati, il Comune di Milano ha affidato a MM l'incarico di verificare le condizioni di fattibilità per gestire ‘in house' il patrimonio verde cittadino. entro febbraio, MM - che gestisce l'acqua pubblica e le case popolari del Comune, dovrà presentare una proposta tecnico-economica per la cura di 18.385.454 metri quadrati di aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale, comprensive di parchi di grandi dimensioni, giardini, aiuole, aiuole spartitraffico, alberi, 360 aree cani e 912 aree gioco. Il servizio di manutenzione dovrà comprendere non solo il verde in senso stretto ma anche la manutenzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021), 3 gen. (Adnkronos) - Per valorizzare e gestire in modo più efficiente il, ottimizzando i costi e controllando i servizi erogati, il Comune diha affidato a MM l'incarico di verificare le condizioni di fattibilità per gestire ‘in house' il patrimoniocittadino., MM - che gestisce l'acqua pubblica e le case popolari del Comune, dovrà presentare una proposta tecnico-economica per la cura di 18.385.454 metri quadrati di aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale, comprensive di parchi di grandi dimensioni, giardini, aiuole, aiuole spartitraffico, alberi, 360 aree cani e 912 aree gioco. Il servizio di manutenzione dovrà comprendere non solo ilin senso stretto ma anche la manutenzione ...

TV7Benevento : Milano: migliorare gestione verde pubblico, entro febbraio il piano di MM (2)... - TV7Benevento : Milano: migliorare gestione verde pubblico, entro febbraio il piano di MM... - lorenteggio : #MILANO. DA SETTEMBRE AD OGGI 510 NUOVE ASSUNZIONI PER MIGLIORARE I SERVIZI DEL COMUNE - gian1402 : @MariM64768014 @Frances47226166 @MercurioPsi @RiprendRoma @50GENNY Ripeto con Allemanno stavi meglio?Milano e non s… - adexpo_it : Mercatino Lavoro, CONSULENTE COMMERCIALE Full-Time o Part-Time (Milano): Sei in cerca di un'attività che ti permett… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano migliorare Milano: migliorare gestione verde pubblico, entro febbraio il piano di MM Fortune Italia Milano: migliorare gestione verde pubblico, entro febbraio il piano di MM

Condividi questo articolo:Milano, 3 gen. (Adnkronos) – Per valorizzare e gestire in modo più efficiente il verde pubblico, ottimizzando i costi e controllando i servizi erogati, il Comune di Milano ha ...

Vaccino Covid a rilento in Lombardia, Gallera: «Polemiche inutili, corsa per dimostrare di essere più bravi di chissà chi»

I dati della somministrazione del vaccino Covid in Lombardia fanno impallidire. Nella regione che ha ricevuto più dosi di tutte le altre, infatti, finora solo il 3% dei vaccini ...

Condividi questo articolo:Milano, 3 gen. (Adnkronos) – Per valorizzare e gestire in modo più efficiente il verde pubblico, ottimizzando i costi e controllando i servizi erogati, il Comune di Milano ha ...I dati della somministrazione del vaccino Covid in Lombardia fanno impallidire. Nella regione che ha ricevuto più dosi di tutte le altre, infatti, finora solo il 3% dei vaccini ...