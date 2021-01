Milano: De Corato, 'Sala pensa ora al verde, troppo tardi' (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - "Con una delibera di giunta, il Comune di Milano ha affidato a MM Spa l'incarico di verificare le condizioni di fattibilità per gestire 'in house' il patrimonio verde cittadino. Come mai si svegliano soltanto adesso, a pochi mesi dalle elezioni? Perché affidare adesso a MM uno studio di fattibilità sulla gestione pubblica del verde, proprio con le elezioni imminenti? Non sarebbe più corretto attendere l'esito delle elezioni e l'insediamento della nuova giunta?". Se lo chiede Riccardo De Corato, ex vice sindaco di Milano e assessore regionale, commentando la delibera di giunta con cui la giunta Sala ha affidato a MM un piano per il verde. "Dopo 5 anni di amministrazione e dopo i 200 alberi caduti per la neve, il Comune si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021), 3 gen. (Adnkronos) - "Con una delibera di giunta, il Comune diha affidato a MM Spa l'incarico di verificare le condizioni di fattibilità per gestire 'in house' il patrimoniocittadino. Come mai si svegliano soltanto adesso, a pochi mesi dalle elezioni? Perché affidare adesso a MM uno studio di fattibilità sulla gestione pubblica del, proprio con le elezioni imminenti? Non sarebbe più corretto attendere l'esito delle elezioni e l'insediamento della nuova giunta?". Se lo chiede Riccardo De, ex vice sindaco die assessore regionale, commentando la delibera di giunta con cui la giuntaha affidato a MM un piano per il. "Dopo 5 anni di amministrazione e dopo i 200 alberi caduti per la neve, il Comune si ...

