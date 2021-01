Milano | cede la griglia di un parcheggio sotterraneo davanti a un centro commerciale | due uomini cadono nel vuoto | ricoverati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Aa una sede delMediaworld, intorno alle 19,42 di sabato 2 gennaio una grata di areazione di unha ceduto mentre duestavano fumando una sigaretta: precipitati nelper diversi metri, entrambi sono in condizioni di salute molto serie. Il più grave, di 34 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda; l’altro, che ha 31 anni, è ora al San Raffaele in codice giallo. I carabinieri stanno accertando l’esatta dinamica dell’accaduto. L’edificio, secondo quanto riferito, si trova alla estrema periferia di, fra via Pitteri e via Caduti di Marcinelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.