Milano | cede la grata del centro commerciale | due persone volano nel vuoto | gravissime

repubblica : Milano, cede grata di aerazione nel parcheggio di un centro commerciale: due uomini cadono nel vuoto - Corriere : Fumano sigaretta nel parcheggio cede una grata e cadono nel vuoto: Due trentenni in gravi condizioni - MediasetTgcom24 : Milano, cede grata davanti centro commerciale: due feriti gravi #milano - OttaviaPozzati : Milano, cede griglia: due uomini cadono nel vuoto per 5 metri - Sabrina_aga : RT @repubblica: Milano, cede grata di aerazione nel parcheggio di un centro commerciale: due uomini cadono nel vuoto -

Ultime Notizie dalla rete : Milano cede

Come riporta corriere.it, la ricerca di nuovi finanziatori, la necessità di rinnovare due bond da 375 milioni, un bilancio chiuso con perdite attorno ai 100 milioni e la crisi globale scatenata dalla ...Due uomini sono precipitati nel vuoto per 5 metri a causa del cedimento di una griglia di aerazione di un'autorimessa interrata, in via Caduti di Marcinelle a Milano, in prossimità di un centro commer ...