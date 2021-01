Milan, Pioli: "Contro la Juve una bellissima partita. Tonali? Imparerà la lezione" (Di domenica 3 gennaio 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore Stefano Pioli al termine del match di Serie A tra Benevento e Milan. Leggi su 90min (Di domenica 3 gennaio 2021) Le dichiarazioni dell'allenatore Stefanoal termine del match di Serie A tra Benevento e

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Chiedo ai miei giocatori di fare di più, perchè quello che abbiamo fatto nel 2020 non conta… - AntoVitiello : #Kjaer si è allenato in gruppo anche oggi, il difensore è recuperato, buona notizia per #Pioli e il #Milan - SkySport : Milan, Pioli si racconta a Sky Sport 24: 'Il Milan non è una favola, è realtà' ? ?? L'intervista esclusiva di… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Pioli dopo Benevento-Milan: 'Vittoria pesante e di cuore. Con la Juve non sarà decisiva': L'allenatore rossonero dopo… - sportli26181512 : Pioli dopo Benevento-Milan: 'Vittoria pesante e di cuore. Con la Juve non sarà decisiva': L'allenatore rossonero do… -