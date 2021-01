Milan, Pioli: «Con la Juventus ce la giocheremo. Leao ha grandi potenzialità» (Di domenica 3 gennaio 2021) Stefano Pioli ha parlato al termine di Benevento-Milan Stefano Pioli, intervenuto a Sky nel post gara di Benevento-Milan, si è detto soddisfatto della vittoria della sua squadra. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 Leao – «Rafael Leao ha delle potenzialità enorme. Abbiamo giocatori molto giovani, pretendo molto da loro. Ancora una volta ci abbiamo messo anima cuore e intensità. Vittoria importante. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati dei nostri avversari. Pretendiamo il massimo da noi stessi». Juventus – «Credo che sarà una bella partita quella contro la Juventus. Loro, l’Inter e il Napoli sono le più forti del campionato. Ora ci godiamo la nostra vittoria e ci prepariamo per la sfida. Non sarà ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Stefanoha parlato al termine di Benevento-Stefano, intervenuto a Sky nel post gara di Benevento-, si è detto soddisfatto della vittoria della sua squadra. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24– «Rafaelha delleenorme. Abbiamo giocatori molto giovani, pretendo molto da loro. Ancora una volta ci abbiamo messo anima cuore e intensità. Vittoria importante. Non ci facciamo mettere pressione dai risultati dei nostri avversari. Pretendiamo il massimo da noi stessi».– «Credo che sarà una bella partita quella contro la. Loro, l’Inter e il Napoli sono le più forti del campionato. Ora ci godiamo la nostra vittoria e ci prepariamo per la sfida. Non sarà ...

