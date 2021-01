Michael Schumacher compie 52 anni, come sta l’ex campione della Ferrari 7 anni dopo l’incidente (Di domenica 3 gennaio 2021) Michael Schumacher compie oggi 52 anni. l’ex campione di Formula 1, capace di portare la Ferrari ad un dominio pressoché incontrastato, non si è mai ripreso completamente dal terribile incidente sulla neve di Méribel, avvenuto ormai sette anni fa. Era il 29 dicembre 2013 quando Michael Schumacher, in un fuoripista, scivolò e batté violentemente la testa contro una roccia, con un impatto così violento da rompere il casco e causargli danni cerebrali che lo lasciarono in coma per sei mesi. Una volta uscito dal coma, l’ex campione tedesco ha iniziato una lunga, delicata e complessa riabilitazione, che dura ancora oggi e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 3 gennaio 2021)oggi 52di Formula 1, capace di portare laad un dominio pressoché incontrastato, non si è mai ripreso completamente dal terribile incidente sulla neve di Méribel, avvenuto ormai settefa. Era il 29 dicembre 2013 quando, in un fuoripista, scivolò e batté violentemente la testa contro una roccia, con un impatto così violento da rompere il casco e causargli dcerebrali che lo lasciarono in coma per sei mesi. Una volta uscito dal coma,tedesco ha iniziato una lunga, delicata e complessa riabilitazione, che dura ancora oggi e ...

SkySportF1 : Spegne 52 candeline MICHAEL SCHUMACHER ? «L'automobilismo mi ha dato gioie enormi e ogni momento della carriera è s… - Eurosport_IT : Compie 52 anni Michael Schumacher, un campione che non vogliamo dimenticare mai... ?? Le sue 15 frasi più belle ??… - fanpage : I 52 anni di Michael Schumacher, campione che non vogliamo dimenticare mai - automotorinews : 5?2? anni Michael #Schumacher ???Il video con le parole dei rivali #KeepFightingMichael #F1 #3gennaio - iconic_sport : 1994, Michael Schumacher vince il suo primo titolo in F1 con la scuderia Benetton, diventando il primo tedesco a la… -