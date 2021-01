“Mi sono addormentata nella me***” GF Vip | il racconto choc di Cecilia Capriotti | “Quando sono entrata nel letto…” Gli altri coinquilini senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Non ci sta, che, abituata forse a tutt’altro, non riesce a trovare pacecasa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver discusso con Giulia Salemi, rea di fare troppo rumore di notte svegliando il sonno leggero della, questa mattina, si è lamentata con Tommaso Zorzi svelando di essere stata infastidita da alcuni cattivi odori provenienti da sotto la coperta.che dorme con Carlotta Dell’Isola, ha raccontato la sua disavventura notturna a Tommaso Zorzi che, nell’ascoltare le lamentele della, non è riuscito a non sorridere. “Tommaso stanotte io dormivo con Carlotta. Siamo entrambe nel letto, io però ho continuato a fare delle cose. Poi saiti infili nel letto? Ecco mi è arrivata una vampata disarmante!”, ha ...